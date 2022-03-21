Планировали покушение на Зеленского: В Ужгороде задержали ДРГ РФ во главе с агентом ФСБ

Диверсионная группа планировала покушение на Президента Украины.

В Ужгороде поймали ДРГ, которые хотели убить Зеленского. / t.me/VGlagola

В областном центре Закарпатской области, в Ужгороде, сегодня задержали ДРГ РФ во главе с агентом ФСБ. Военная контрразведка смогла ликвидировать особо опасную диверсионную группу. Об этом сообщает местный журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале.

Диверсанты планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Также в планы оккупантов входили диверсии в Киеве и других регионах Украины. Однако их планам не суждено сбыться, так как теперь изменщики родины предстанут перед правосудием Украины.

В Ужгороде поймали ДРГ во главе с агентом ФСБ. / t.me/VGlagola

В Ужгороде поймали ДРГ во главе с агентом ФСБ. / t.me/VGlagola

В Ужгороде поймали ДРГ во главе с агентом ФСБ. / t.me/VGlagola

Как сообщает Глагола, было задержано "на горячем" организатора и руководителя ДРГ, а по совместительству агента ФСБ РФ, во время контролируемой покупки оружия в Ужгороде. Украинская военная разведка следила за диверсантами в рамках криминального производства за ч. 1 ст. 111 КК Украины "Государственная измена".

В Ужгороде поймали ДРГ во главе с агентом ФСБ. / t.me/VGlagola

В Ужгороде поймали ДРГ во главе с агентом ФСБ. / t.me/VGlagola

В Ужгороде поймали ДРГ во главе с агентом ФСБ. / t.me/VGlagola

Читайте также: На Луганщине задержали диверсанта, пытавшегося взорвать мост

Агент Кремля за указанием ФСБ проводил мероприятия по формированию диверсионной группы численностью до 25 человек, а также занимался вооружением и оснащением транспорта. В их планах было выдвижение на Киев под видом подразделения территориальной обороны и проведение уголовных действий в правительственном квартале.

В Ужгороде поймали ДРГ во главе с агентом ФСБ. / t.me/VGlagola

В Ужгороде поймали ДРГ во главе с агентом ФСБ. / t.me/VGlagola

Ранее мы писали, что в Украине за время полномасштабного вторжения РФ полиция зарегистрировала 1271 преступление против национальной безопасности Украины. Из них 922 - это посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность украинских границ.