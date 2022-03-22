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Окрестности Кривого Рога обстреляли из "Градов"

В результате вражеских обстрелов были разрушены жилые дома.
 |  Автор: Виталий Кулак
Окрестности Кривого Рога обстреляли из "Градов"
Иллюстративное фото / facebook.com/OleksandrVilkul/

Сегодня ночью и утром, 22 марта, российские войска обстреляли из "Градов" город Зеленодольск и село Малая Костромка. Об этом в Facebook сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, в результате вражеских обстрелов были разрушены жилые дома. По предварительной информации, никто из людей не погиб.

Нужно отметить, что Кривой Рог принимает беженцев, которые в результате российского вторжения были вынуждены покинуть свои дома. Беженцам помогают с жильем.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки, 21 марта, на линии соприкосновения с российскими оккупантами серьезных изменений не произошло. Противник пытается закрепиться на захваченных рубежах. На отдельных направлениях враг добился временных успехов.

Ранее стало известно, что мэр Борисполя Владимир Борисенко из-за боев с оккупантами призвал мирных жителей эвакуироваться.

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