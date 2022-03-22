Мэр Борисполя призвал покинуть город из-за боев

Чем меньше людей в городе, тем легче работается украинским военным, заявил он.

Мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал мирных жителей покинуть город, так как вокруг него идут бои. Об этом политик сказал в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

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"Как показывает практика тех городов, где сейчас идут бои — чем меньше людей находятся в городе, тем легче работать Вооруженным силам", — говорит Борисенко.

По его словам, нет необходимости в том, чтобы находиться в городе. Бои уже идут и вокруг него. Потому мэр обращается к гражданскому населению Борисполя, призывает его "быть умными", позвонить в колл-центр и покинуть город в случае наличия такой возможности.

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Говоря о возможности градоначальник отметил, что это же касается и эвакуированных из других территорий граждан. Их отправят дальше на запад государства, где "условная безопасность".

Напомним, ранее сообщалось, что по гуманитарным коридорам эвакуировали еще 8 тыс человек.

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