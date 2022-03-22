Оккупанты обстреляли Николаев, погибли три человека

Российские войска обстреляли Корабельный район.

Российские войска обстреляли Корабельный район Николаева, в результате чего погибли 3 человека, а 1 человек был ранен. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

В сообщении говорится, что Николаев обстреляли вчера, 21 марта. Снаряды попали в АЗС, которая загорелась. Спасатели сумели своевременно потушить огонь. К сожалению, во время обстрела погибли 3 человека. Одну раненую женщину госпитализировали.

Нужно отметить, что российские войска несколько раз пытались окружить и захватить Николаев. Бои шли в районе аэропорта. Украинские защитники отбили все атаки.

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Ранее стало известно, что мэр Борисполя Владимир Борисенко из-за боев с оккупантами призвал мирных жителей эвакуироваться.

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Оккупанты обстреляли Николаев / facebook.com/MNS.GOV.UA/