Об этом сообщил местный мэр Юрий Бова.

В Тростянце продолжаются уличные бои, поэтому сегодня, 22 марта, гуманитарного коридора не будет. Об этом в Facebook сообщил местный мэр Юрий Бова.

Он призвал жителей Тростянца во время боев находиться в подвальных помещениях, чтобы обезопасить себя.

Отметим, что российские войска практически сразу после вторжения в Украину пытаются захватить Тростянец, Сумы и другие населенные пункты Сумской области. Однако, украинские защитники отбивают атаки.

За минувшие сутки на линии соприкосновения с российскими оккупантами серьезных изменений не произошло. Противник пытается закрепиться на захваченных рубежах.

Ранее стало известно, что мэр Борисполя Владимир Борисенко из-за боев с оккупантами призвал мирных жителей эвакуироваться.

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