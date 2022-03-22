Возле Изюма ВСУ разгромили колонну россиян – глава ОВА

Оккупанты по-прежнему не могут добиться значимых успехов на Слобожанщине

В районе города Изюм Харьковской области ВСУ уничтожили очередную колонну российской армии. Часть техники была просто брошена оккупантами. Об этом сообщил у себя в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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Он отметил, что оккупанты продолжают попытки продвигаться с целью захвата Харькова, но всякий раз получают отпор. При этом не прекращаются ракетные и артиллерийские удары. Так, в районе поселка Новая Водолага ВСУ сбили крылатую ракету россиян.

"Среди очередных побед наших Вооруженных Сил – трофеи во время боев с россиянами на окраинах Изюма. Украинская армия уничтожила колонну оккупантов, те просто сбежали с поля боя, бросил технику", - сообщил Синегубов.

Напомним, Арестович заявил, что "зомби-нашествие" РФ кончится через 2-3 недели. Речь идет о прекращении активных боевых действий, так как силы россиян скоро закончатся, говорит он.

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