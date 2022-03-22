Арестович: "Зомби-нашествие" РФ кончится через 2-3 недели

Речь идет о прекращении активных боевых действий, так как силы россиян скоро закончатся, говорит он.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что через 2-3 недели закончится "зомби-нашествие" РФ. Такая оценка прозвучала в эфире телемарафона на телеканале "Рада".

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"Примеры бесчеловечности, которую они проявляют не только к украинцам, но и к самим себе, говорят о том, что мы имеем дело с зомби-нашествием", — сказал Арестович.

По его словам, россияне будут наступать до момента, пока у них не закончатся военные силы. А этого уже можно ожидать.

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"Я даю 2-3 недели на прекращение активных боевых действий, потому что нечем будет (наступать)", — добавил советник.

Он объяснил, что происходящее на протяжении последних 5 дней является маленькой моделью того, что будет происходить через 3 недели. По истечению этого периода войска РФ будут стоять на месте, а украинским войскам станет легче их уничтожать.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что войска РФ оказались не готовы к длительной войне, назвав их проблемы.

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