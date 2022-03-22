Новая провокация РФ: Жителям Закарпатья приходят СМС c антивенгерским содержанием

Оккупанты проводят информационно-психологическую атаку против закарпатцев.

Украинский политолог Михаил Басараб сообщил в Фейсбуке о новой информационной провокации РФ. Жителям Закарпатья приходят СМС c антивенгерским содержанием.

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Отметим, что Закарпатская область - это мультикультурный регион в силу того, что граничит с несколькими странами, одна из которых Венгрия. Этнических венгров в регионе живет сотни тысяч, поэтому настроения против венгров в военных реалиях выглядит не иначе, как разжигание враждебности среди украинцев.

Фото телефона с соответствующем сообщением появилось в профиле Басараба. Политолог подчеркивает, что россияне хотят спровоцировать украинцев против страны-члена НАТО и ЕС. Михаил попросил украинцев не реагировать на происки российских агентов и не забывать, что у украинцев один враг - это Россия.

Такие смс приходят закарпатцам. / facebook.com/mmbasarab

"Помните, что несмотря на публичные заявления венгерских политиков, ЕС и Альянс своим решениями дают нам жизненно важную поддержку," - подчеркивает Басараб.

Ранее мы писали, что СБУ опубликовали допрос с российским военным, пойманным под Сумами. Российский офицер заявил, что не готов брать ответственность за собственные злодеяния и обвиняет во всем исключительно руководство РФ.