МИД Украины отреагировал на позицию Венгрии по войне
МИД Украины призвал Венгрию отказаться от попыток задобрить Россию, так как это потворствует российской агрессии, и помочь Украине победить войска РФ. Об этом рассказал спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, передает РБК-Украина.
Николенко подчеркнул, что Украина сейчас, сражаясь с российскими оккупантами, фактически защищает восточный рубеж НАТО.
"Если России удастся достичь ее преступных целей в Украине, следующей целью станут наши соседи. Об этом сейчас открыто говорят российские послы", - добавил Николенко.
Читайте также: Путин напал на Украину, потому что боится ее - Джонсон
Напомним, ранее Венгрия выступила против поставок оружия Украине, так как это якобы может привести к войне в Европе. Кроме того, Будапешт по этой же причине против ввода миротворцев в Украину и против бесполетной зоны.
Ранее стало известно, что мэр Борисполя Владимир Борисенко из-за боев с оккупантами призвал мирных жителей эвакуироваться.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.