МИД Украины отреагировал на позицию Венгрии по войне

Будапешт против миротворцев и "закрытого" неба над Украиной.

МИД Украины призвал Венгрию отказаться от попыток задобрить Россию, так как это потворствует российской агрессии, и помочь Украине победить войска РФ. Об этом рассказал спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, передает РБК-Украина.

Николенко подчеркнул, что Украина сейчас, сражаясь с российскими оккупантами, фактически защищает восточный рубеж НАТО.

"Если России удастся достичь ее преступных целей в Украине, следующей целью станут наши соседи. Об этом сейчас открыто говорят российские послы", - добавил Николенко.

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Напомним, ранее Венгрия выступила против поставок оружия Украине, так как это якобы может привести к войне в Европе. Кроме того, Будапешт по этой же причине против ввода миротворцев в Украину и против бесполетной зоны.

Ранее стало известно, что мэр Борисполя Владимир Борисенко из-за боев с оккупантами призвал мирных жителей эвакуироваться.

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