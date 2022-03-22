Пленный оккупант дал понять СБУ, что не готов нести ответственность за свои злодеяния

Российские военные хотят переложить ответственность на своих политиков.

Служба безопасности Украины опубликовала очередной допрос военного ВС РФ. Пленный оккупант дал понять СБУ, что они не готовы нести ответственность за свои злодеяния на территории Украины.

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На допросе офицер, которого поймали под Сумами, отводит глаза и пытается переложить вину на российских политиков. Якобы "виновен не тот, кто исполняет, а тот, кто отдает эти приказы".

Мужчина считает себя образованным мужчиной и даже пытается апеллировать позициями Женевской конвенции. Так, россиян заявил, что знает о том, что нельзя стрелять в безоружного. Однако тут же теряется при вопросе "А как же быть, если с оружием человек, который защищает свой дом и своих детей?".

СБУ в своем сообщении отмечает, что каждый оккупант будет отвечать перед законом за свои поступки.

Ранее мы писали, что Алексей Резников обратился к жителям ОРДЛО. Глава Минобороны попросил ни в коем случае не попадаться на принудительную "мобилизацию" в ряды ВС РФ. "Спасатели" показали свое истинное лицо, стирая с лица земли Донбасс, ради которого они якобы пришли "спасать".