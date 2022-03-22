С начала вторжения бизнес Луганщины потерял более 1,6 млрд долларов - глава Луганской ОВА

За 27 дней полномасштабной войны в области повреждены более 600 объектов.

С начала полномасштабного вторжения бизнес Луганщины потерял более 1,6 млрд долларов. В разной степени повреждены более 600 объектов инфраструктуры. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Губернатор отмечает, что последние 27 дней россияне целенаправленно уничтожают города области. Среди сотни поврежденных объектов - системы критической инфраструктуры. Разрушены три моста, нанесен вред минимум 30 промышленным предприятиям, в том числе и площадкам физических лиц-предпринимателей, торговым точкам.

Разрушенные склады с продуктами и объекты гражданской инфраструктуры. / t.me/luhanskaVTSA

В результате бесконечных артобстрелом повреждены 15 помещений охраны здоровья, 14 учебных заведений, 11 детских садов и детский дом, 9 админзданий и ЦНАПов, 6 социальных помещений, 4 спортивных объекта, 2 объекта культуры, 4 здания правоохранителей и ГСЧС.

Разрушенные склады с продуктами и объекты гражданской инфраструктуры. / t.me/luhanskaVTSA

Сергей Гайдай также сообщил о разрушенных 466 жилых домах в Луганской области.

Ранее мы писали, что рашисты бросили мину в магазин в Северодонецке, когда там стояли граждане в очереди за продуктами. Сообщается минимум об одном погибшем, а также о раненных десятках людей разной степени тяжести.