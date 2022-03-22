В магазин Северодонецка прилетела вражеская мина, есть погибшие

Люди пришли за продуктами, когда по ним открыли огонь.

Северодонецк - областной центр Луганской области после оккупации Луганска в 2014 году. / facebook.com/sergey.gaidai.loga/

22 марта в один из супермаркетов Северодонецка прилетела вражеская мина. Сообщается о минимум одном погибшем. Сообщает ТРК "Донбас" и глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Как отмечает губернатор, мирные жители просто пришли за продуктами, когда мина целенаправленно прилетела в магазин. Известно о минимум одном погибшем и более десяти раненных, из которых есть в крайне тяжелом состоянии. Количество пострадавших уточняется.

Сергей Гайдай провел аналогию со вчерашним подобным случаем в супермаркете Харькова. Глава ОВА уверен, что мина была направленно цинично и целенаправленно по мирным жителям Луганщины.

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Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Луганскую область нещадно пытаются стереть с лица земли. Губернатор области сообщает об известных 124 погибших мирных жителям и 103 раненных. Реальное количество в разы больше, так как из-за постоянных обстрелов невозможно забрать тела, которые лежат прямо на улице.

Ранее мы писали, что рашисты обстреляли Николаев. В результате обстрела погибли 3 человека, а 1 человек был ранен. Снаряды попали в АЗС, из-за чего она загорелась.