Главная задача ВСУ: не дать РФ перейти реку Ирпень - Глава Киевской ОВА

Буча и Гостомель сейчас находятся под оккупацией российской армии.

Российские оккупанты не оставляют надежды захватить Киев. Глава Киевской ОВА Александр Павлюк рассказал в интервью "Радио Свобода", что главная задача ВСУ: не дать РФ перейти реку Ирпень, чтоб оккупанты не приблизились к Киеву.

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Павлюк отметил, что сейчас под оккупацией находятся Гостомель и Буча.

"Пока что они оккупированы. Что Буча, что Гостомель. Полностью тот регион - там пока никаких действий мы проводить не можем. Нам нужно удержать противника в попытках перейти реку Ирпень и продолжить наступление на Киев. Пока потенциал не дает нам возможности перейти к контрнаступательным действиям в этом направлении. Только локально. Потенциал увеличивается. Противник потенциал теряет, а мы наращиваем. Будет ли у него потенциал? От этого будет дальше зависеть ход боевых действий," - рассказал генерал-лейтенант.

Также Павлюк подчеркнул, что Киев является "очень большой проблемой" для рашистов, поэтому они будут делать все возможное, чтобы зайти в украинскую столицу.

"Враг остановлен. Враг ищет пути, но и наши Вооруженные силы не ждут – также активно проводят ответные действия, постоянно сковывают врага, постоянно наносят поражение. Так что паритет сохраняется, и я надеюсь, что паритет будет на нашу сторону в ближайшее время," – сообщил губернатор Киевской области.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ назвал потери российских оккупантов за 26 дней полномасштабного вторжения. Вражеская армия потеряла живой силы приблизительно 15 300 человек.