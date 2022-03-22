Генштаб ВСУ назвал потери россиян за 26 дней войны

Подсчет считается приблизительным, так как получение данных сопровождается интенсивными боевыми действиями.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал новые данные общих потерь россиян после полномасштабного вторжения за период с 24 февраля по 22 марта. Статистика появилась в Фейсбуке Генштаба ВСУ.

Оккупанты потеряли живой силы приблизительно 15 300 человек.

Общие потери танков составили 509 единиц, боевых бронированных машин - 1556 единиц. Артиллерийских систем - 252, РСЗВ - 80 единиц.

У россиян стало меньше средств противовоздушной обороны на 45 единиц. Ликвидировано 99 самолетов и 123 вертолета.

Автомобильной техники подбито около 1000 единиц, кораблей/катеров - 3. Цистерн с ПММ - 70 единиц.

21 марта В Николаевской области украинские десантники освободили село от РФ. / Геращенко / Телеграм

БПЛА оперативно-тактического уровня уничтожено 35. Специальной техники - 15 единиц.

Генштаб подчеркивает, что данные уточняются. Назвать абсолютно точное количество потерь невозможно из-за высокой интенсивности боевых действий на территории Украины.

Ранее мы писали, что рашисты подорвали магазин в Северодонецке, когда там стояли люди в очереди. Оккупанты целенаправленно бросили мину в супермаркет, где были мирные жители. Сообщается о минимум одном погибшем и десятках раненых разной степени тяжести.