Боевики обстреляли Авдеевку новыми реактивными снарядами "Торнадо-С"

Сообщается о погибших и раненых среди мирного населения.

Российские боевики обстреляли Авдеевку новыми реактивными снарядами для реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

Сообщается о погибших и раненых среди мирного населения. В результате обстрела разрушены не менее 15 жилых домов, которые недавно отремонтировали. В сообщении подчеркивается, что рашисты хотят сравнять с землей Авдеевку.

Отметим, что "Торнадо-С" - это российское РСЗО калибров 122 и 300 мм, которое разрабатывают с 2012 года. Отличается новой системой управления огнем с ГЛОНАСС-навигатором в пусковой установке.

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Вечером 21 марта глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что авиация и артиллерия оккупантов устроила котел в городе. В результате чего погибли 5 жителей Авдеевки, еще 20 ранены.

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