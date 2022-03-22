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Боевики обстреляли Авдеевку новыми реактивными снарядами "Торнадо-С"

Сообщается о погибших и раненых среди мирного населения.
Боевики обстреляли Авдеевку новыми реактивными снарядами "Торнадо-С"
Авдеевку обстреляли "Торнадо-С". / Нацполиция

Российские боевики обстреляли Авдеевку новыми реактивными снарядами для реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

Сообщается о погибших и раненых среди мирного населения. В результате обстрела разрушены не менее 15 жилых домов, которые недавно отремонтировали. В сообщении подчеркивается, что рашисты хотят сравнять с землей Авдеевку.

Отметим, что "Торнадо-С" - это российское РСЗО калибров 122 и 300 мм, которое разрабатывают с 2012 года. Отличается новой системой управления огнем с ГЛОНАСС-навигатором в пусковой установке. 

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Вечером 21 марта глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что авиация и артиллерия оккупантов устроила котел в городе. В результате чего погибли 5 жителей Авдеевки, еще 20 ранены. 

Ранее мы писали, губернатор Луганщины рассказал, что с начала полномасштабного вторжения бизнес Луганщины потерял более 1,6 млрд долларов. В разной степени повреждены более 600 объектов инфраструктуры.

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