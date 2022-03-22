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Под Винницей сбили российскую ракету "Искандер"

Об этом сообщил председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.
 |  Автор: Виталий Кулак
Под Винницей сбили российскую ракету "Искандер"
Под Винницей сбили российскую ракету / t.me/vinnytskaODA

В Винницкой области украинские бойцы сбили ракету, выпущенную оккупантами из оперативно-тактического комплекса "Искандер". Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.

К сожалению, Борзов не уточнил, при каких обстоятельствах и какими средствами украинские военнослужащие сбили эту ракету.

Между тем, российские войска, вторгшиеся в Украину 24 февраля, уже начали применять свое новейшее оружие – гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Такая ракета способна поражать заданные цели на расстоянии до 2 тыс км, а скорость ее полета составляет свыше 6 тыс км/ч.

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По данным британской разведки, это сделано для того, чтобы отвлечь внимание от того факта, что у российских оккупантов нет прогресса.

Ранее стало известно, что мэр Борисполя Владимир Борисенко из-за боев с оккупантами призвал мирных жителей эвакуироваться.

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