Под Винницей сбили российскую ракету "Искандер"
В Винницкой области украинские бойцы сбили ракету, выпущенную оккупантами из оперативно-тактического комплекса "Искандер". Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.
К сожалению, Борзов не уточнил, при каких обстоятельствах и какими средствами украинские военнослужащие сбили эту ракету.
Между тем, российские войска, вторгшиеся в Украину 24 февраля, уже начали применять свое новейшее оружие – гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Такая ракета способна поражать заданные цели на расстоянии до 2 тыс км, а скорость ее полета составляет свыше 6 тыс км/ч.
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По данным британской разведки, это сделано для того, чтобы отвлечь внимание от того факта, что у российских оккупантов нет прогресса.
Ранее стало известно, что мэр Борисполя Владимир Борисенко из-за боев с оккупантами призвал мирных жителей эвакуироваться.
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