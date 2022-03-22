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Порошенко никуда не денется – генпрокурор об "угольном деле"

Пятый президент остается подозреваемым, но сейчас правоохранителям не до него
 |  Автор: Юрий Кобзар
Порошенко никуда не денется – генпрокурор об "угольном деле"
Порошенко остается подозреваемым / УНИАН

Украинские правоохранители продолжают расследовать так называемое "угольное дело", по которому одним из подозреваемых проходит пятый президент Петр Порошенко. Об этом в интервью УП рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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Так, в ходже беседы журналист поинтересовался, не "умерло" ли уголовное дело из-за российского вторжения.

"Сегодня такой момент, что Петр Алексеевич никуда не денется. У него мобилизационный возраст, уехать он не сможет. Поэтому я не считаю необходимости сейчас поднимать какие-либо политические вопросы. У нас сейчас есть враг, которым нужно заниматься", - заявила на это Венедиктова.

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Генпрокурор уточнила, что "угольное дело" остается в состоянии расследования, но динамика этого расследования снизилась, потому что все ресурсы правоохранителей брошены на военные преступления.

Напомним, в январе Печерский суд Киева избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене. Срок действия этой меры пресечения истек 19 марта.

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