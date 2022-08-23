Экс-главу КСУ Тупицкого объявили в розыск
Бывший глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий, который является фигурантом сразу нескольких уголовных дел, объявлен в розыск Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Читайте также: Геращенко "нашел" удостоверение Симоньян в Нацгвардии
Отмечается, что Тупицкий систематически не появляется на судебных заседаниях, где он проходит обвиняемым.
"В марте 2022 года он с нарушением обязательных процедур пограничного и таможенного контроля выехал за пределы Украины и сегодня на территорию Украины не вернулся", – заявили в прокуратуре.
Читайте также: Должностные лица пытались украсть из госбюджета более 240 млн грн
В этой связи Тупицкого объявили в розыск и заменили ему меру пресечения – на содержание под стражей.
В Офисе генпрокурора напомнили, что Тупицкого судят по факту несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы Госказначейства. Также он проходит еще по нескольким делам в качестве подозреваемого и обвиняемого.
Напомним, Зеленский анонсировал новую ветеранскую политику. Ветераны войны за независимость Украины стали одной из самых значимых и уважаемых групп в обществе, констатировал президент.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.