Экс-главу КСУ Тупицкого объявили в розыск

Бывший глава Конституционного суда сбежал из Украины в марте

Бывший глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий, который является фигурантом сразу нескольких уголовных дел, объявлен в розыск Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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Отмечается, что Тупицкий систематически не появляется на судебных заседаниях, где он проходит обвиняемым.

"В марте 2022 года он с нарушением обязательных процедур пограничного и таможенного контроля выехал за пределы Украины и сегодня на территорию Украины не вернулся", – заявили в прокуратуре.

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В этой связи Тупицкого объявили в розыск и заменили ему меру пресечения – на содержание под стражей.

В Офисе генпрокурора напомнили, что Тупицкого судят по факту несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы Госказначейства. Также он проходит еще по нескольким делам в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Напомним, Зеленский анонсировал новую ветеранскую политику. Ветераны войны за независимость Украины стали одной из самых значимых и уважаемых групп в обществе, констатировал президент.

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