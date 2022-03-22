Харьковский адвокат оказался помощником оккупантов

Ему уже сообщили о подозрении в государственной измене.

В Харьковской области правоохранители задержали адвоката, который передавал российским оккупантам данные о позициях ВСУ. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии досудебного следствия, адвокат через один из мессенджеров сообщал представителям РФ данные про расположение и количество военной техники ВСУ в Харькове и в Харьковской области.

По данному факту следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Фигуранту уже сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали "монаха"-диверсанта. Его подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами.

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