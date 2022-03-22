Украинцев из-за обстрелов призвали не эвакуироваться самостоятельно

Верещук подчеркнула, что нужно выезжать из района боевых действий по официальным гуманитарным коридорам.

Украинцев призвали не эвакуироваться самостоятельно, так как можно попасть под обстрел российских оккупантов. Об этом в Telegram-канале написала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, если пытаться эвакуироваться самостоятельно, то можно попасть под обстрел оккупантов. Так произошло в Харьковской области, когда оккупанты обстреляли автомобиль с гражданскими лицами, в результате чего все погибли.

Верещук подчеркнула, что нужно выезжать из района боевых действий по официальным гуманитарным коридорам. Ежедневно в разных регионах организовывают гуманитарные коридоры.

Читайте также: В Тростянце продолжаются уличные бои

Ранее стало известно, что мэр Борисполя Владимир Борисенко из-за боев с оккупантами призвал мирных жителей эвакуироваться.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.