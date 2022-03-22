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Украинцев из-за обстрелов призвали не эвакуироваться самостоятельно

Верещук подчеркнула, что нужно выезжать из района боевых действий по официальным гуманитарным коридорам.
 |  Автор: Виталий Кулак
Украинцев из-за обстрелов призвали не эвакуироваться самостоятельно
Иллюстративное фото / gp.gov.ua

Украинцев призвали не эвакуироваться самостоятельно, так как можно попасть под обстрел российских оккупантов. Об этом в Telegram-канале написала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, если пытаться эвакуироваться самостоятельно, то можно попасть под обстрел оккупантов. Так произошло в Харьковской области, когда оккупанты обстреляли автомобиль с гражданскими лицами, в результате чего все погибли.

Верещук подчеркнула, что нужно выезжать из района боевых действий по официальным гуманитарным коридорам. Ежедневно в разных регионах  организовывают гуманитарные коридоры.

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Ранее стало известно, что мэр Борисполя Владимир Борисенко из-за боев с оккупантами призвал мирных жителей эвакуироваться.

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