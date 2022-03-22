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Названы имена военных РФ, совершавших преступления против украинцев

Украинская разведка назвала 966 российских военнослужащих.
 |  Автор: Виталий Кулак
Названы имена военных РФ, совершавших преступления против украинцев
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Украинская разведка назвала 966 российских военнослужащих 1 танкового полка 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которые совершают военные преступления в Украине. Пресс-центр ГУР Минобороны Украины обнародовал список этих военнослужащих.

В сообщении говорится, что военнослужащие этой российской военной части совершают преступления против мирных граждан.

В частности, этот список возглавил командир полка подполковник Ланин Денис Александрович. За ним следует заместитель командира полка подполковник Золотько Александр Петрович. Всего в списке 966 фамилий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что все российские военные преступники понесут заслуженное наказание. По его словам, наказание последует даже по прошествии многих лет.

Ранее стало известно, что мэр Борисполя Владимир Борисенко из-за боев с оккупантами призвал мирных жителей эвакуироваться.

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