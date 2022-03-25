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ВСУ проводят контрнаступление под Киевом

Серьезные бои проходили в районе Гостомеля, Барышевки и Ирпеня.
ВСУ проводят контрнаступление под Киевом
Иллюстрированное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские военные не только успешно держат оборону, но и местами начинают переходить в контрнаступление. Например, это происходит в отдельных районах Киевской области. Подробности рассказал советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

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Так, за прошедший день ВСУ уничтожили 12 танков, несколько самолетов, более 300 российских военных и в районе 10 единиц бронированной техники. 

"Поэтому мы держим оборону, переходим в контрнаступления в Киевской области", — говорит Денисенко.

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По его словам, серьезные бои с противником проходили в районе Гостомеля, Ирпеня и Барышевки. 

Напомним, ранее в Офисе президента заявляли, что ВСУ окружают войска РФ под Киевом.

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