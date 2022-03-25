СБУ сообщила Чичериной о подозрении в преступлениях

Российскую певицу подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и в надругательстве над государственным флагом.

Украинские правоохранители сообщили российской певице Юлии Чичериной о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в надругательстве над государственным флагом. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным досудебного следствия, Чичерина 21 марта 2022 года прибыла в Запорожскую область для поддержки военнослужащих РФ. Вместе с оккупантами она сняла со здания мэрии Энергодара украинский флаг.

Кроме того, Чичерина неоднократно оправдывала вторжение России в Украину, призывала к захвату российскими войсками территории Украины, поддерживала оккупацию Донбасса.

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Следователи СБУ по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям – 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее стало известно, что Чичерина получила так называемый паспорт террористической организации "ДНР".

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