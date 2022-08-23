Издевались над гражданскими: двум военным РФ сообщили о подозрении

Оккупанты пытали мирное население и обстреливали жилые дома

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум военнослужащим армии РФ, которые терроризировали гражданское население в Бородянке и Макарове Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Двое подозреваемых – это военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной звезды бригады, 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ (военная часть 69647 с. Кяхта, Бурятия).

Установлено, что эти военные не только использовали гражданское население, как"живой" щит, но и применяли против него пытки. Также они мародерили и неоднократно обстреливали жилые дома и объекты инфраструктуры.

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Против оккупантов открыто уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Как мы писали ранее, правоохранители закончили следствие и направили в суд материалы дела в отношении российского военнослужащего Росгвардии, который пытал мирных жителей во время оккупации поселка Гостомель под Киевом.