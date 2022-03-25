У врага не вышло прорваться в Бровары и Изюм - Генштаб ВСУ

Из свежего обращения Генштаба стало известно, что россиянам не удается достичь основных целей.

Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию на 12:00 25 марта. Сообщается, что врагу не удается достичь основных поставленных целей. А именно - блокада Киева и выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

В Генеральном штабе продолжают говорить о высокой вероятности привлечения войск Беларуси в войну против Украины. Россияне пытаются нарастить силы и заблокировать Чернигов.

У врага не вышло прорваться в направлении городов Бровары и Изюм. ВС РФ были остановлены украинскими военными и перешли в оборону.

Частично врагу удалось создать сухопутный коридор между аннексированным Крымом и Донецкой областью.

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Рашисты обстреливают позиции ВСУ в районах Новая Буда, Наливайкивка и Озерщина.

В районе временно оккупированного Чернобыля россияне развернули тыловой район войск восточного военного округа.



Ранее мы писали, ГСЧС заявили, что Луганщина утопает в пожарах из-за постоянных обстрелов россиян. Российские военные цинично пытаются разрушить населенные пункты и истребить украинское население. За предыдущие сутки спасатели ликвидировали более 30 пожаров.