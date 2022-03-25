ВСУ: Россия смогла частично создать коридор Крым – Донбасс

В Генштабе подчеркивают, что стратегические целы вторжения россиянам пока выполнить не удалось

Российская армия смогла частично создать сухопутный коридор между оккупированными районами Донбасса и Крыма. Об этом говорится в дневной сводке Генерального штаба ВСУ от 25 марта.

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"Частично враг добился успеха по созданию сухопутного коридора между временно оккупированными АР Крым и частью Донецкой области", - говорится в сообщении.

При этом Генштаб отмечает, что основные цели военной кампании против Украины по-прежнему не достигнуты – Киев остается свободным и не окружен, захватить полностью всю территорию Донецкой и Луганской областей тоже не удалось.

Напомним, войска РФ уже потеряли в Украине более 16 тысяч солдат. Кроме того, за первые 29 дней войны украинские бойцы подбили и сожгли 561 танк и 1626 боевых бронированных машин оккупантов, сбили 115 самолетов и 125 вертолетов.

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