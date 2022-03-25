Почта
 

ВСУ: Россия смогла частично создать коридор Крым – Донбасс

В Генштабе подчеркивают, что стратегические целы вторжения россиянам пока выполнить не удалось
 |  Автор: Юрий Кобзар
ВСУ: Россия смогла частично создать коридор Крым – Донбасс
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

Российская армия смогла частично создать сухопутный коридор между оккупированными районами Донбасса и Крыма. Об этом говорится в дневной сводке Генерального штаба ВСУ от 25 марта.

Читайте также: Движение оккупантов к Одессе замедлилось – британская разведка

"Частично враг добился успеха по созданию сухопутного коридора между временно оккупированными АР Крым и частью Донецкой области", - говорится в сообщении.

При этом Генштаб отмечает, что основные цели военной кампании против Украины по-прежнему не достигнуты – Киев остается свободным и не окружен, захватить полностью всю территорию Донецкой и Луганской областей тоже не удалось.

Напомним, войска РФ уже потеряли в Украине более 16 тысяч солдат. Кроме того, за первые 29 дней войны украинские бойцы подбили и сожгли 561 танк и 1626 боевых бронированных машин оккупантов, сбили 115 самолетов и 125 вертолетов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK