В плену у россиян 14 мэров украинских городов – Верещук

Россия настаивает на обмене пленными по принципу паритетности

Россия настаивает на том, чтобы следующие обмены пленными проходили на условиях паритетности. Об этом в эфире украинских телеканалов заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"Россия требует паритетности, мол, пограничников на пограничников, моряков на моряков, и у меня логичный вопрос: на кого мы будем менять городских голов, которых уже 14 в заложниках России?" - сказала Верещук.

По ее словам, сейчас вопрос освобождения похищенных оккупантами мэров решается на международном уровне.

Напомним, вчера Украина и Россия провели первый обмен пленными. Впервые с начала полномасштабного вторжения РФ произошел обмен пленными солдатами.

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