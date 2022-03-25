В Херсоне избили и выкрали депутата районной рады

Дмитрий Афанасьев руководит франкцией "ЕС" и является тренером сборной Украины по Тхэквондо ИТФ.

В Херсоне выкрали депутата Корабельной районной рады, главу франкции "Европейская Солидарность" Дмитрия Афанасьева. Вместе с ним россияне задержали всех мужчин, которые находились в доме Дмитрия. Об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный ВСУ".

Читайте также: На горсовете Херсона вывесили новый украинский флаг – мэр

Дмитрий также является известным спортсменом, инструктором международного класса, тренером сборной Украины по Тхэквондо ИТФ.

22 марта Афанасьев встал на защиту своей супруги, которую пытались задержать после проукраинского митинга. За что рашисты избили его. В больнице диагностировали множественные гематомы и перелом ребер.

Читайте также: Оккупанты применили слезоточивый газ против акции жителей в Херсоне

Через два часа после этого в дом депутата пришли ВС РФ с обыском. Они нашли удостоверение депутата районной администрации, изъявили записи с камер видеонаблюдения и телефоны членов семьи. Также боевики задержали всех мужчин, которые находились в доме.

Утром 23 марта россияне вернулись в дом с повторным обыском. Известно, что они отпустили одного задержанного, который рассказал, что над ними жестоко издеваются. Другие мужчины продолжают находиться в плену.

Ранее мы писали, что Ирина Верещук сообщила о гуманитарных коридорах 25 марта. Удалось согласовать только два коридора. Эвакуировать украинцев будут по направлениям Мелитополь-Запорожье и Мариуполь-Запорожье.