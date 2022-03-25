В Геническе оккупанты начали выдавать местным жителям рубли

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Во временно оккупированном Геническе российские военные начали выдавать местным жителям рубли. По данному факту открыто уголовное производство, сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

По данным досудебного следствия, оккупанты начали в Геническе выдавать местным жителям вероятные деньги – российские рубли. На одного человека выдают по 10 тысяч российских денег.

Украинские правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя, захвата государственной власти).

Сейчас правоохранители принимают меры для установления причастных лиц к данному преступлению и к привлечению их к уголовной ответственности.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре шага, которые помогли бы в войне против России.

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В Геническе оккупанты начали выдавать рубли / kherson.gp.gov.ua

В Геническе оккупанты начали выдавать рубли / kherson.gp.gov.ua