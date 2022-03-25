Штурмовики ликвидировали 3 чеченцев и захватили трофейную технику

Бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожили бойцов из крупнейшего военного объединения Росгвардии.

Штурмовики из 128 бригады ликвидировали 3 чеченцев из крупнейшего военного объединения Росгвардии и захватили трофейную технику с оружием. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской бригады.

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Также бригада показала фото документов, найденных при облаве врагов. Украинским военным пытались сопротивляться гвардейцы 46 отдельной бригады оперативного назначения нацгвардии РФ. К слову, это крупнейшее объединение войск Росгвардии, которое находится в Чечне. Его создали в 2000 году, чтобы бороться с силами чеченского сопротивления, которые воевали против России.

Найденные трофеи украинскими военными. / 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада / Фейсбук

Найденные трофеи украинскими военными. / 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада / Фейсбук

Штурмовики 128 бригады уничтожены трое росгвардейцев, служившие в 94 полку бригады Гудермеса и в 96 полку города Урус-Мартан. У них были изъяты личные жетоны и документы: лист водителя БТР-80 с данными водителя, старшего машины, тратами горючего. Также была обнаружена рабочая тетрадь замкомандира 1-й роты особого назначения старшего лейтенанта Петрова Ф.Г. со списком личного состава: 14 военных. В ведомости про боевую технику подразделения значатся 4 бронетранспортера "БТР-80" и 3 военных грузовика "Урал 4320".

Найденные трофеи украинскими военными. / 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада / Фейсбук

Найденные трофеи украинскими военными. / 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада / Фейсбук

Штурмовики Закарпатской бригады взяли себе трофеи, которые будут теперь им служить: БТР-80 и оружие: автомат Калашникова, пулеметы Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова (СВД) с боеприпасами.

Ранее мы писали, что за время вторжения СБУ поймали свыше 350 диверсантов. Правоохранители ликвидировали более 20 ДРГ. Также уничтожены основные транснациональные каналы вербовки наемников для войны против Украины.