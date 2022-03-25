В Украине создали отряд партизан - разведка

Глава ГУР поделился, что в ряды отряда будут входить охотники.

О создании отряда партизан думали еще до вторжения. / korrespondent.net

В Украине создали отряд партизан. Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов раскрыл подробности нового отряда по минимуму. Об этом руководитель ГУР поведал изданию The Nation.

Известно, что в новосозданный отряд партизан будут входить помимо военных также охотники. О других деталях создания Буданов умолчал.

"Наши воины, наши военнослужащие, даже наши охотники начнут охотиться на агрессора, российские войска, с винтовками в лесах... Я должен сказать, что скоро придет весна, наши леса зазеленеют, и перед агрессором откроется настоящий ад," - подчеркнул Буданов.

К слову, о формировании партизанского отряда в Украине заговорили еще до полномасштабного вторжения.

Ранее мы писали, что Украина отреагировала на "гуманитарный коридор" России в Черном море. ВМС Украины заявили, что это манипуляция. Никто из командования России не подтвердил, что есть гуманитарный коридор для вывода иностранных судов из портов Украины.