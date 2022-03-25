В Генштабе опровергли истощение военных сил у России

У врага еще есть силы и ресурсы, говорят украинские генералы

Заявления о том, что у России заканчиваются ракеты и другие военные ресурсы, не соответствуют действительности. Об этом заявил бригадный генерал, заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич на брифинге 25 марта.

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"Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты – по интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, нашим военным объектам", - заявил он.

По словам Грузевича, у России есть не только ракеты, но и другие силы. Но их еще предстоит собрать в нужном месте для нанесения новых ударов.

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"Но вы же понимаете, чтобы они оказались возле Киева, нужно время. Из воздуха эти силы не появятся. Силы у него (врага – ред.) еще есть, поверьте мне, и он в ближайшее время постарается привести их в действие", - заявил генерал.

В частности, по данным разведки, сейчас Россия проводит мобилизацию в Дагестане и подтягивает свежие силы.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что у РФ осталось больше 50% ракет, собранных перед вторжением. В это же время россияне все реже используют воздушные крылатые ракеты.

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