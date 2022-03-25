На изгнание захватчиков потребуется до 2 месяцев – Арестович

Оккупанты попробуют закрепиться в уже захваченных городах

Украинским войскам потребуется еще 1-2 месяца на то, чтобы уничтожит и выгнать оккупантов из страны. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает "24 канал".

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"Фаза на уничтожение и изгнание их с территории может продлиться еще 1 – 2 месяца. Однако надо понимать, что это не будет активная фаза. Они не будут наступать. Они будут обороняться и погибать под нашими ударами: партизан, Вооруженных Сил Украины, местной самообороны", – заявил советник главы ОПУ.

По словам Арестовича, в настоящее время оккупационные войска испытывают большие трудности со снабжением.

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"Они встанут в оборону и попытаются удерживать те города, в которых они стоят. В частности, обеспечивая их политическими мерами, как провозглашение различных республик, присоединение к России и т.д.", - считает он.

Напомним, Россия смогла частично создать коридор Крым – Донбасс. В Генштабе подчеркивают, что стратегические целы вторжения россиянам пока выполнить не удалось.

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