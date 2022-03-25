Кулеба опроверг заявления Эрдогана о "консенсусе": Украина никогда не пойдет на уступки

Ранее турецкий президент заявлял, что Украина и Россия смогут договориться насчет русского как второго государственного языка и демилитаризации.

Дмитрий Кулеба сообщил, что Украине не согласится на "консенсус", о котором говорит Эрдоган. / Украинская правда

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявления турецкого президента Реджепа Эрдогана по поводу консенсуса по четырем пунктам. По словам Эрдогана, Украина и Россия смогли приблизиться к мирному разрешению войны.

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Дмитрий Кулеба опроверг слова президента Турции и предательство украинских интересов. Отметим, в упомянутые четыре пункта входят: демилитаризация, невступление в НАТО, официальный статус русского языка в Украине, гарантии безопасности.

"Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов," - подчеркнул Кулеба.

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По поводу языка глава МИД дал четко понять, что русский не претендует ни на какой статус государственного языка: единственным государственным языком в Украине будет только украинский, на статус 2-го государственного для русского языка Украина не согласится.

Также Украина никогда не пойдет на уступки по поводу территорий, которые ей принадлежат. А именно: Донецкая и Луганская области, а также Крым.

Кулеба отметил, что страна не будет по требованию России отказываться от курса в НАТО.

Ранее мы писали, что из-за поджога травы за неделю в Прикарпатье погибли три пенсионерки. Еще трое мужчин получили серьезные травмы. Спасатели просят украинцев прекратить жечь сухую траву и не провоцировать пожары.