Кулеба опроверг заявления Эрдогана о "консенсусе": Украина никогда не пойдет на уступки
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявления турецкого президента Реджепа Эрдогана по поводу консенсуса по четырем пунктам. По словам Эрдогана, Украина и Россия смогли приблизиться к мирному разрешению войны.
Читайте также: Украина и Россия близки к согласию на переговорах, — ЭрдоганДмитрий Кулеба опроверг слова президента Турции и предательство украинских интересов. Отметим, в упомянутые четыре пункта входят: демилитаризация, невступление в НАТО, официальный статус русского языка в Украине, гарантии безопасности.
"Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов," - подчеркнул Кулеба.
Читайте также: Подоляк назвал главную тему переговоров с РФПо поводу языка глава МИД дал четко понять, что русский не претендует ни на какой статус государственного языка: единственным государственным языком в Украине будет только украинский, на статус 2-го государственного для русского языка Украина не согласится.
Также Украина никогда не пойдет на уступки по поводу территорий, которые ей принадлежат. А именно: Донецкая и Луганская области, а также Крым.
Кулеба отметил, что страна не будет по требованию России отказываться от курса в НАТО.
Ранее мы писали, что из-за поджога травы за неделю в Прикарпатье погибли три пенсионерки. Еще трое мужчин получили серьезные травмы. Спасатели просят украинцев прекратить жечь сухую траву и не провоцировать пожары.