Цареву сообщили о подозрении по двум статьям УКУ

Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Бывшему нардепу от "Партии регионов" Олегу Цареву, который помогает российским оккупантам, украинские правоохранители объявили о подозрении в преступлении по двум статьям УУ Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщила в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

В частности, в отношении Царева следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 111-1 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по этим статьям – 15 лет лишения свободы или пожизненное лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее Церев заявил, что находится под Киевом вместе с российско-оккупационными войсками. Ранее его объявили в государственный розыск по обвинению в государственной измене.

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