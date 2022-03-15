Олег Царев заявил, что находится под Киевом

Беглый экс-нардеп уверяет, что находится в Украине с первых часов войны

Бывший нардеп от "Партии регионов" Олег Царев, который объявлен в розыск по обвинению в государственной измене, заявил, что "с первых дней войны" находится в Украине. Об этом сам он сообщил в своем Телеграм-канале, пишет "Украинская правда".

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Сегодня Царев опубликовал видео своего интервью российскому телеканалу, в котором утверждает, что сейчас находится в городе Бородянка Киевской области. В то же время журналисты выяснили, что интервью записано в селе Катюжанка

"Мы здесь с первого дня войны. Можно сказать, с первого часа. Оказываем гуманитарную помощь, общаемся с местными жителями", - заявил он в этом интервью.

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По словам Царева, во многих населенных пунктах местные власти якобы бросили жителей. В частности, он отметил, что захваченные города и села остались без электроэнергии и воды.

Следует отметить, что экс-нардеп рано утром 24 февраля написал у себя в Телеграм, что ранее обещанная им "операция по денацификации началась" и что он сам "уже находится в Украине". 13 марта Царев уже посетовал, что "все идет не так быстро, как хотелось бы", но при этом заверил, что всё равно война идет "по плану".

Напомним, Зеленский в первые сутки отказался от эвакуации, несмотря на просьбы личной охраны и Запада.

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