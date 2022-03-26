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В Мариуполе продолжаются уличные бои – Арестович

Российские войска продолжают сосредотачивать свои усилия на Мариуполе.
 |  Автор: Виталий Кулак
В Мариуполе продолжаются уличные бои – Арестович
Иллюстративное фото / gp.gov.ua

Российские войска по-прежнему пытаются захватить Мариуполь. В городе на данный момент продолжаются уличные бои, рассказал сегодня, 26 марта, во время брифинга советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, российские оккупанты продолжают сосредотачивать свои усилия на Мариуполе.

В свою очередь, Генштаб ВСУ отметил, что российские войска продолжают наносить авиаудары и артиллерийские удары по гражданской и военной инфраструктуре Мариупола. Противник пытается продвинуться, чтобы занять центральные районы города.

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Нужно отметить, что из Мариуполя, несмотря на обстрелы российских войск, удается эвакуировать мирных жителей. Так, 5 тысяч мариупольцев уже приняли в Запорожье.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия уже потеряла в войне против Украины около 16 400 человек.

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