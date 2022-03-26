Россия потеряла в Украине уже около 16 400 солдат – Генштаб ВСУ

С 24 февраля украинские бойцы сожгли 575 танков и 1640 боевых бронированных машин оккупантов.

Российские войска, вторгшиеся 24 февраля в Украину, по состоянию на утро 26 марта 2022 года потеряли около 16 400 человек. Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр Генштаба ВСУ.

Кроме того, в сообщении говорится, что с 24 февраля украинские бойцы сожгли 575 танков и 1640 боевых бронированных машин оккупантов, уничтожили 293 артиллерийские системы и 91 реактивную систему залпового огня, сбили 117 самолетов и 127 вертолетов.

На данный момент продвижение российских войск вглубь Украины остановлено. Оккупанты пытаются закрепиться на захваченных рубежах. По данным британской разведки, российские войска по-прежнему пытаются обойти Николаев, чтобы выйти на направление Одессы. Однако, их продвижение замедлилось.

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В Харьковской области противник предпринял наступление на Изюм и добился некоторого успеха. Украинские бойцы уничтожают вклинившегося врага.

Напомним, ранее стало известно, что в Подольском районе Киева правоохранители задержали четырех участников вражеской диверсионно-разведывательной группы.

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