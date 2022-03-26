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США будут поддерживать Украину во всем до ее победы – Кулеба

Дмитрий Кулеба и Алексей Резников встретились в Польше с президентом США Джо Байденом.
 |  Автор: Виталий Кулак
США будут поддерживать Украину во всем до ее победы – Кулеба
Джо Байден / EPA / UPG

Президент США Джо Байден заявил, что США непоколебимо будут поддерживать Украину во всем до ее победы над Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым встретился в Польше с американским президентом.

"Байден заверил, что Соединенные Штаты непоколебимо будут с Украиной во всем, абсолютно во всем до нашей победы. Ничто не заставит Соединенные Штаты отвернуться от Украины или ослабить поддержку Украины, наоборот, эта поддержка будет только расти", - сказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что США и НАТО отказались вводить в Украине бесполетную зону, как просил президент Владимир Зеленский. Они опасаются, что это может привести к новой войне в Европе. Но при этом США и Альянс пообещали и дальше помогать Украине деньгами и оружием.

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Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия уже потеряла в войне против Украины около 16 400 человек.

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