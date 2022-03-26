США будут поддерживать Украину во всем до ее победы – Кулеба

Дмитрий Кулеба и Алексей Резников встретились в Польше с президентом США Джо Байденом.

Президент США Джо Байден заявил, что США непоколебимо будут поддерживать Украину во всем до ее победы над Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым встретился в Польше с американским президентом.

"Байден заверил, что Соединенные Штаты непоколебимо будут с Украиной во всем, абсолютно во всем до нашей победы. Ничто не заставит Соединенные Штаты отвернуться от Украины или ослабить поддержку Украины, наоборот, эта поддержка будет только расти", - сказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что США и НАТО отказались вводить в Украине бесполетную зону, как просил президент Владимир Зеленский. Они опасаются, что это может привести к новой войне в Европе. Но при этом США и Альянс пообещали и дальше помогать Украине деньгами и оружием.

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Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия уже потеряла в войне против Украины около 16 400 человек.

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