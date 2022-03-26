США будут поддерживать Украину во всем до ее победы – Кулеба
Президент США Джо Байден заявил, что США непоколебимо будут поддерживать Украину во всем до ее победы над Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым встретился в Польше с американским президентом.
"Байден заверил, что Соединенные Штаты непоколебимо будут с Украиной во всем, абсолютно во всем до нашей победы. Ничто не заставит Соединенные Штаты отвернуться от Украины или ослабить поддержку Украины, наоборот, эта поддержка будет только расти", - сказал Кулеба.
Ранее сообщалось, что США и НАТО отказались вводить в Украине бесполетную зону, как просил президент Владимир Зеленский. Они опасаются, что это может привести к новой войне в Европе. Но при этом США и Альянс пообещали и дальше помогать Украине деньгами и оружием.
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Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия уже потеряла в войне против Украины около 16 400 человек.
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