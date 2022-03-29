Пентагон: Россияне хотят отрезать ВСУ на Донбассе

Враг уже постепенно движется в сторону данного региона.

Российские войска хотят отрезать ВСУ на Донбассе. Это позволило бы РФ получить рычаги влияния на мирных переговорах с украинской стороной. Об этом говорится в отчете Пентагона США, передает ABC News.

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Так, высокопоставленный чиновник из американского оборонного ведомства заявляет, что скорее всего россияне отдают приоритет целям, находящимся на востоке Украины. На это указывает, в том числе, продвижение врага на юго-восток Изюма. А это является "постепенным продвижением" к Донбассу.

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В Пентагоне полагают, что РФ хочет отрезать украинских военных, базирующихся в указанном регионе, от остальной части государства. Это даст Москве рычаги влияния на будущих переговорах с Украиной.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке. За день на Луганском и Донецком направлениях было отбито 7 атак противника.

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