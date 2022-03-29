Генштаб ВСУ обновил потери россиян

Количество сбитых самолетов и вертолетов составляет 127 и 129 единиц.

В Генштабе ВСУ обновили потери российских войск. Подробности передает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

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Так, общие боевые потери врага за все время полномасштабного вторжения, с 24 февраля по 29 марта, составляют:

17 200 человек личного состава

597 танков

1 710 единиц боевых бронированных машин

303 единицы артиллерийских систем

96 единиц реактивных систем залпового огня

54 средств противовоздушной обороны

127 самолетов

129 вертолетов

1 178 единиц автомобильной техники

7 катеров/кораблей

73 цистерны с горюче-смазочными материалами

71 беспилотник

21 единица спецтехники

4 оперативно-тактических ракетных комплексов/тактических ракетных комплексов

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В сообщении указывается, что информация уточняется, так как вести подсчет сложно из-за высокой интенсивности боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на 33-й день войны.

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