Генштаб ВСУ обновил потери россиян
Количество сбитых самолетов и вертолетов составляет 127 и 129 единиц.
В Генштабе ВСУ обновили потери российских войск. Подробности передает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.
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Так, общие боевые потери врага за все время полномасштабного вторжения, с 24 февраля по 29 марта, составляют:
- 17 200 человек личного состава
- 597 танков
- 1 710 единиц боевых бронированных машин
- 303 единицы артиллерийских систем
- 96 единиц реактивных систем залпового огня
- 54 средств противовоздушной обороны
- 127 самолетов
- 129 вертолетов
- 1 178 единиц автомобильной техники
- 7 катеров/кораблей
- 73 цистерны с горюче-смазочными материалами
- 71 беспилотник
- 21 единица спецтехники
- 4 оперативно-тактических ракетных комплексов/тактических ракетных комплексов
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В сообщении указывается, что информация уточняется, так как вести подсчет сложно из-за высокой интенсивности боевых действий.
Напомним, ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на 33-й день войны.
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