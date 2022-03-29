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Генштаб ВСУ обновил потери россиян

Количество сбитых самолетов и вертолетов составляет 127 и 129 единиц.
Генштаб ВСУ обновил потери россиян
Иллюстрированное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

В Генштабе ВСУ обновили потери российских войск. Подробности передает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

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Так, общие боевые потери врага за все время полномасштабного вторжения, с 24 февраля по 29 марта, составляют:

  • 17 200 человек личного состава
  • 597 танков
  • 1 710 единиц боевых бронированных машин
  • 303 единицы артиллерийских систем
  • 96 единиц реактивных систем залпового огня
  • 54 средств противовоздушной обороны
  • 127 самолетов
  • 129 вертолетов
  • 1 178 единиц автомобильной техники
  • 7 катеров/кораблей 
  • 73 цистерны с горюче-смазочными материалами
  • 71 беспилотник
  • 21 единица спецтехники
  • 4 оперативно-тактических ракетных комплексов/тактических ракетных комплексов

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В сообщении указывается, что информация уточняется, так как вести подсчет сложно из-за высокой интенсивности боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на 33-й день войны.

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