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Харьков и область обстреляли 46 раз за сутки - глава ОВА

Изюм стал критической точкой, где идут ожесточенные бои.
Харьков и область обстреляли 46 раз за сутки - глава ОВА
В Харькове разрушены почти 1200 многоэтажек, 53 детских сада, 69 школ и 15 больниц. / korrespondent.net

За последние сутки Харьков и область россияне обстреляли 46 раз. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. 

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От вражеского огня пострадали Салтовка, Новые Дома, поселок Жуковского, Пятихатки, Алексеевку, Горизонт, Кулиничи, Чугуев, Дергачи. Также Синегубов рассказал, что в области зафиксировано около 280 обстрелов врагом из РСЗО типа "Град".

ВС РФ выпустили две крылатые ракеты по Люботину. В результате ракетного удара погиб один человек, есть раненые.

По словам главы ОВА, Изюм остается критической точкой, где идут ожесточенные бои. Украинские защитники оттесняют оккупантов по ряду направлений. За сутки ВСУ захватили огромное количество техники РФ, а также средства радиоэлектронной борьбы. Военными Украины удалось уничтожить вражеский самолет и беспилотник. 

Ранее мы писали, что россияне ударили ракетами по Днепропетровской области. По данным мэра, ВС РФ открыли ракетный обстрел по нескольким районам Днепропетровщины. Один человек ранен. Погибших не обнаружено.

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