Пленный якут признался, что хотел бы воевать за Украину

Уроженец Якутии оказался в украинском плену и понял, что об Украине ему "скармливали" откровенную ложь

Пленные россияне удивлены гуманным отношением к ним. Один из них даже признался, что в украинском плену к нему относятся лучше, чем в родной российской армии. Видео с такими признаниями опубликовала СБУ.

Читайте также: Путин обратился к отвратительной тактике похищения людей – Британия

По его словам, в Украину его подразделение привезли с другого конца РФ, дорога заняла около 5 дней.

"Когда пересекли границу, увидели трупы, около 50 единиц разбитой техники и тогда поняли: никакая это не "спецоперация", а настоящая война. Хотели развернуться и уехать оттуда, но пригрозили расстрелом", – рассказал пленный.

Читайте также: Пленный заявил, что уснул в БМП и проснулся на войне в Украине

По словам солдата, ему всё же удалось сбежать вместе с группой сослуживцев. Однако добраться до российской границы они так и не смогли, и в результате оказались в плену. Солдат рассказал, что здесь к нему относятся по-человечески, а все рассказы об Украине оказались "бредом".

"Если бы у меня была возможность воевать за Украину, принять присягу, перевезти свою семью и остаться здесь жить – я бы с удовольствием это сделал", – рассказал солдат.

Напомним, в Офисе президента обеспокоены ожесточением воюющих сторон и фактами жестокого обращения с пленными.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.