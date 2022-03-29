Северодонецк из-за обстрелов остался без света и воды - глава Луганской ОВА

В зоне ООС оккупанты не прекращают обстрелы ни на минуту.

Областной центр Луганской области - город Северодонецк - остался полностью без света и воды. Об это рассказал в Фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Из-за "ковровых" обстрелов по Северодонецку, люди остались без крайне важных коммуникаций. Стоит отметить, что часть города уже была обесточена, однако теперь Северодонецк полностью обесточен.

Северодонецк после обстрелов россиян. / REGION 13 / Телеграм

Сергей Гайдай обратился к жителям города и попросил не покидать укрытий. Обстрелы продолжаются.

Отметим, что с 11 марта в публичном пространстве появился глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он заявил, что первоначальные цели в войне "выполнены". Теперь боевики собираются усиливаться на Донбассе.