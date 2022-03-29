Оккупанты выводят часть войск из двух областей Украины – Генштаб
Российские оккупанты начали выводить часть войск из Киевской и Черниговской областей. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.
В сообщении говорится, что противник начал выводить некоторые свои подразделения из Киевской и Черниговской областей так как не добился поставленных перед ним целей. Однако, обстановка по-прежнему остается сложной. Российские оккупанты по-прежнему обстреливают объекты военной и гражданской инфраструктуры.
Вчера, 28 марта, стало известно, что в Киевской области бойцы ВСУ освободили от российских оккупантов Ирпень. Жителям еще возвращаться в город нельзя, так как возможны новые атаки российских войск.
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По данным Генштаба ВСУ, российские войска сейчас концентрируют усилия на Мариуполе и на взятии Попасной. Однако, успехов они не достигли.
Ранее стало известно, что в Харьковской области военные РФ обстреляли гражданский автомобиль, в результате чего погибла семья из трех человек.
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