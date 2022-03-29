Обстрел Николаевской ОГА: 7 погибших, 22 раненых

Российские оккупанты утром 29 марта нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА.

В результате ракетного обстрела российскими оккупантами здания Николаевской ОГА в Николаеве по состоянию на 13:30 было известно про 7 погибших и 22 раненых. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Обстрел здания Николаевкой ОГА произошел 29 марта примерно в 08:45. Произошло значительное разрушение центральной секции с 9 по 1 этажи. Из-под завалов спасателям на данный момент удалось достать 18 пострадавших человек. Им оказывается медицинская помощь. Также достали тела 7 погибших людей. Всего известно про 22 раненых.

Продолжаются поисково-спасательные работы. В спасательной операции участвуют 56 бойцов ГСЧС. Используется 10 единиц специальной техники.

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Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким показал видео с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали полет ракеты оккупантов к зданию ОГА.

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Последствия обстрела / Facebook.com/MNS.GOV.UA

Последствия обстрела / Facebook.com/MNS.GOV.UA

Последствия обстрела / Facebook.com/MNS.GOV.UA