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РФ вновь стянула к Украине большое количество техники – СМИ

В Курской области сейчас больше военной техники, чем было до начала вторжения в Украину.
 |  Автор: Виталий Кулак
РФ вновь стянула к Украине большое количество техники – СМИ
Иллюстративное фото / gur.gov.ua

Россия стянула к украинской границе огромное количество военной техники, даже больше, чем зимой 2022 года перед полномасштабным вторжением в Украину. Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

По его словам, в частности, большое количество военной техники сконцентрировано в Курской области.

Макарук подчеркнул, что эта техника ранее находилась на складах, то есть она старая. В каком она состоянии – не известно. Однако, к украинской границе Россия вновь стянула большое количество техники.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы уже уничтожили 597 танков, 1710 боевых бронированных машин оккупантов, сбили 127 самолетов и 129 вертолетов.

Ранее стало известно, что в Харьковской области военные РФ обстреляли гражданский автомобиль, в результате чего погибла семья из трех человек.

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