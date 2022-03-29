ЕС не будет платить за российский газ в рублях

Евросоюз отвергает требование Кремля оплачивать газ в рублях.

Европейский союз вместе с "Большой семеркой" отказываются платить за газ в рублях. / korrespondent.net

ЕС присоединился к странам G7 и выступила с заявлением по поводу оплаты российского газа в рублях. Официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз не будет платить за российский газ в рублях.

Мамер отметил, что Евросоюз обсуждал с "Большой семеркой" ультиматум Кремля об оплате в российской валюте. Поэтому их позиции идентичные.

"Что касается нас, мы сказали, что поставки должны соблюдаться с использованием долларов или евро," - подчеркивает представитель Европейской комиссии.

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Отметим, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц отверг требование российского президента расплачиваться за газ рублями. В Кремле грозятся отключить газ в случае неоплаты по их "требованию". Однако согласно контрактам, оплата за горючее - в "твердой" валюте.

Ранее мы писали, что россияне украли 400 арендованных самолетов. 28 марта РФ должна была вернуть иностранные самолеты законным владельцам в рамках санкций, однако не выполнила требование. Россия украла авиацию общей стоимостью около 10 миллиардов долларов.