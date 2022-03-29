Кража века: Россия так и не вернула 400 арендованных самолетов

Самолеты общей стоимостью около 10 миллиардов долларов были присвоены российскими авиакомпаниями

В понедельник, 28 марта, истекли крайние сроки, когда российские авиакомпании должны были вернуть законным владельцам более 400 взятых в лизинг самолетов общей стоимостью около 10 миллиардов долларов. Лайнеры так и не вернулись владельцам. Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что в рамках санкций, введенных против России за нападение на Украину, лизинговые компании, предоставившие российским авиакомпаниям свои самолеты на условиях аренды, разорвали контракты и потребовали вернуть лайнеры.

Российские компании не только не прекратили пользоваться этими самолетами, но в итоге так и не вернули их законным владельцам. В настоящее время лайнеры продолжают использоваться на внутренних российских маршрутах. Это является беспрецедентным в истории авиации нарушением всех международных правил.

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