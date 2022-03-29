Лидер крымских татар отреагировал на вопрос Крыма на переговорах Украины и РФ

Мустафа Джемилев отметил, что Украина должна остаться в границах по состоянию на 1991 год.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отреагировал на вопрос Крыма, который подняли на сегодняшних переговорах Украины и РФ. Представитель крымских татар высказался на брифинге в Стамбуле, что думает о вопросе Крыма и его дальнейшей судьбе.

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Джемилев отметил, что украинская концепция по освобождению оккупированных территорий не предусматривает применения силы. Если Россия начнет переговоры по Крыму, то это будет означать, что она признает территорию оккупированной.

"В соответствии с Женевской конвенцией от 1949 года о статусе оккупированных территорий, на таковых должно действовать законодательство страны, у которой территории отъяли - то есть украинское. Это важно для нас, там будут демократические права, как и до оккупации," - подчеркнул Джемилев.

Лидер крымскотатарского народа отметил, что Украина должна сохраниться в границах по состоянию на 1991 год. Однако у РФ отличное мнение на этот счет.

Ранее мы писали, что Европейский союз не будет платить за российский газ в рублях. ЕС присоединился к странах G7, которые поддержали оплату только в "твердой" валюте, как указано в договоре. Кремль в ответ грозится отключить газ.